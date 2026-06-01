Свищев оценил выступление россиянок на ЧЕ по художественной гимнастке

Свищев о россиянках на ЧЕ по художественной гимнастке: «Может быть, не все удалось, но я считаю, что это мощное выступление»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил выступление россиянок на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.
Сборная России завоевала две золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.
«Мы уже соскучились и изголодались по новостям о наших гимнастках. Это было неплохое выступление, с которым можно поздравить всех спортсменов, тренеров, нашу федерацию. Может быть, не все удалось, но я считаю, что это мощное выступление. Это было видно и по эмоциям наших болельщиков на трибунах. Все говорит о том, что наши спортсмены вернулись, и теперь мы будем ждать от них только позитивных новостей. Я считаю, что все те традиции, которые были у советской и российской художественной гимнастики, сохранились. И они были сохранены, несмотря на достаточно большой период санкций. У наших спортсменов есть большой потенциал, и нам есть кем гордиться», – сказал Свищев.