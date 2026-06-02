Представитель Авериных пожаловалась на критику со стороны актрисы Кошкиной

Представитель российских гимнасток Дины и Арины Авериных Нина Пономарева пожаловалась на критикующую их актрису Яну Кошкину директору телеканала ТНТ Тине Канделаки. Об этом она написала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пономарева назвала происходящее на шоу «Сокровища императора» недопустимым для федерального канала.

«И только у нас на канале ТНТ две взрослые женщины, которые в целом не представляют из себя абсолютно ничего, могут передразнивать, кривлять, обсуждать заслуги чемпионок! Тина Канделаки, такого быть не должно!» — заявила она.

Ранее Кошкина высказалась об Авериных. Актриса заявила, что узнала «шокирующие истории» о гимнастках от их коллег и тренеров.

Артистка вместе со своей матерью Маргаритой участвовала в шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ, где у них случился конфликт со спортсменками. Мать Кошкиной обратила внимание на то, что Авериных представляют как олимпийских чемпионок, хотя у них нет такого титула.

Дина Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира и девять раз становилась чемпионкой Европы. На Играх-2020 она заняла четвертое место.