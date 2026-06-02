Свищев прокомментировал допуск российских фехтовальщиков

Свищев — о допуске российских фехтовальщиков: «Остальные федерации должны последовать примеру FIE»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что Международная федерация фехтования (FIE), допустив российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном, приняла единственно верное решение, показав пример остальным федерациям.

Во вторник пресс‑служба FIЕ сообщила о снятии с российских спортсменов всех ограничений, решение вступит в силу с чемпионата мира, который пройдет в июле в Гонконге.

— Все правильно. Нет причин и оснований нас не допускать. Мне кажется, все остальные федерации, которые сейчас колеблются и не принимают решение о нашем допуске или отказали нам, должны внимательно посмотреть на фехтовальщиков — очень квалифицированное и современное сообщество — и последовать их примеру, потому что другого справедливого решения быть не может. Надо поздравить наших фехтовальщиков и фехтовальщиц, все наше спортивное сообщество с тем, что у них появилась законная возможность показывать свое мастерство на международной спортивной арене, — сказал Свищев «Матч ТВ».
