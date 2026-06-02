Свищев прокомментировал допуск российских фехтовальщиков

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что Международная федерация фехтования (FIE), допустив российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном, приняла единственно верное решение, показав пример остальным федерациям.

Во вторник пресс‑служба FIЕ сообщила о снятии с российских спортсменов всех ограничений, решение вступит в силу с чемпионата мира, который пройдет в июле в Гонконге.