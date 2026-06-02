Россиянин стал первым чемпионом мира по длинным нардам-блиц

Представитель Татарстана Айрат Фатыхов одержал победу в дисциплине "длинные нарды-блиц" на первом в истории официальном чемпионате мира по длинным нардам, который прошел в Тбилиси с 29 мая по 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Татарстана.

"Айрат Фатыхов стал первым в истории обладателем титула чемпиона мира по длинным нардам-блиц. В финальном матче он встретился с грузинским спортсменом Эдуардом Назаряном и одержал победу со счетом 5:3", - говорится в сообщении.

Турнир собрал 150 участников из 17 стран. Соревнования проходили по швейцарской системе до двух поражений. В 11 турах Фатыхов потерпел лишь одно поражение, одержал девять побед и один тур пропустил.