Гандбольный клуб ЦСКА стал чемпионом российской Суперлиги

Мужская команда ЦСКА вернула себе звание чемпиона российской Суперлиги. В финале первенства страны сезона 2025/26 "красно-синие" переиграли прошлогоднего обладателя титула санкт-петербургский "Зенит" - 25:22 на берегах Невы и 27:19 в столице.

© Российская Газета

Все-таки гандбол в Москве не так популярен, как в ряде других регионов страны, особенно на юге. На трибунах "Волейбольной арены "Динамо" на второй матч собралось 1700 зрителей, хотя вместимость почти в два раза больше. В Питере на первой встрече пусть и зафиксирован аншлаг, но цифры-то несерьезные - 900 болельщиков в тесном зале.

У победителей лучшими бомбардирами во второй игре стали Даниил Шишкарев и Юлиан Гирик, забросившие по шесть мячей. К триумфу ЦСКА привел главный тренер Олег Ходьков, олимпийский чемпион-2000. Его партнер по той "золотой" сборной Дмитрий Торгованов - у руля "Зенита".