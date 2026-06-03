Федерация настольного тенниса России работает над допуском атлетов на мировые турниры

Федерация настольного тенниса России (ФНТР) поддерживает контакты с руководителями международных организаций и продолжает работу по полноценному допуску отечественных спортсменов на международные соревнования. Об этом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал президент ФНТР Александр Бабаков.

"Несмотря на то, что наши спортсмены участвуют в международных соревнованиях, пока мы допущены не ко всем турнирам и продолжаем выступать в нейтральном статусе. Мы работаем в этом направлении и поддерживаем контакты с руководством Международной федерации настольного тенниса и Европейского союза настольного тенниса, чтобы в перспективе стать полноправными участниками всех мероприятий под эгидой этих организаций. Допуск на турниры основывается на результатах спортсмена в России, его физической и эмоциональной подготовке", - сказал Бабаков.

"По поводу наших спортсменов: в 2026 году Элизабет Абраамян выиграла одиночный разряд и вместе с Марией Панфиловой завоевала золото в парном разряде на турнире в Тунисе. Этот результат стал показательным с точки зрения конкурентоспособности российских спортсменов на международном уровне", - добавил собеседник агентства.

Российские игроки в настольный теннис выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе с апреля 2025 года.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.