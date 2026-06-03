Чемпионка России по гандболу завершила карьеру

Гандболистка московского ЦСКА Вероника Никитина завершила игровую карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

В составе столичной команды спортсменка выступала с 2024 года, ранее она играла за тольяттинскую "Ладу". В сезоне-2025/26 Никитина, которой в мае исполнилось 34 года, провела за ЦСКА 26 матчей и забросила 34 мяча. Профессиональную карьеру она начала в 2009 году.

В составе "Лады" Никитина становилась серебряным (2015) и четырехкратным бронзовым (2010, 2012, 2013, 2014) призером Кубка России, по два раза - серебряным (2014, 2015) и бронзовым (2011, 2012) призером чемпионата России. С ЦСКА она стала чемпионкой России, обладательницей кубка и суперкубка страны. Кроме того, Никитина дважды выигрывала Кубок Европейской гандбольной федерации (2012, 2014).