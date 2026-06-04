В России создан Союз силовых видов спорта

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров во время сессии "Навстречу Олимпиаде-2028", проходящей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), объявил о создании Союза силовых видов спорта России.

"Мы решили создать Союз силовых видов спорта России, куда войдут Федерация бодибилдинга России, Федерация тяжелой атлетики России, Федерация силового экстрима России. Это большое количество научной базы, что свидетельствует, что для здоровья есть огромная корреляция, в том числе для здорового образа жизни", - сказал Винокуров.

Ранее ТАСС сообщал, что Винокуров возглавил попечительский совет Федерации силового экстрима России. До этого он подписал соглашение с президентом Федерации бодибилдинга России Александром Вишневским, после чего был выдвинут на пост председателя попечительского совета Федерации бодибилдинга России, а также с руководителем Федерации пауэрлифтинга, армлифтинга и стритлифтинга Кириллом Сарычевым и возглавил попечительский совет этой общественной организации.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.