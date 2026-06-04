Дегтярев высказался о допуске российских легкоатлетов

Дегтярев о допуске легкоатлетов: «В июле вопрос будет обсуждаться на совете World Athletics. Если не будет положительного решения, нужно идти в CAS и громить их всех»
Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) нужно будет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если World Athletics не допустит россиян в июле.
«[Глава ВФЛА Петр] Фрадков взял на себя самый тяжелый фронт. В июле будет обсуждаться вопрос на совете World Athletics. Если и там не будет положительного решения, нужно идти в CAS и громить их всех. ОКР вас поддержит юридически. Эта история – безобразие, что делают в этой федерации. Тут сплошная политика, и мы будем отстаивать свою правоту», – сказал Дягтерев.
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Дегтярев о допуске легкоатлетов: «В июле вопрос будет обсуждаться на совете World Athletics. Если не будет положительного решения, нужно идти в CAS и громить их всех»
«Спартак» подписал договор с Гальченюком на 2 года
Михаил Дегтярев: «Спартакиада пройдет в августе и сентябре в 7 регионах России. Это будет первая пристрелка к Играм‑2028 и начало отбора в олимпийскую сборную»
Дегтярев о допуске легкоатлетов: «В июле вопрос будет обсуждаться на совете World Athletics. Если не будет положительного решения, нужно идти в CAS и громить их всех»