Российские триатлонисты выступят в Европе на отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2028 года. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

Как ранее сообщал ТАСС, некоторые европейские страны отказывают в выдаче виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях.

"Если обладать определенной смекалкой и компетентностью, то это, конечно, непростая задача, но мы с ней справились, - сказала Шойгу. - И дай бог, если сейчас не произойдет ничего сверхъестественного, у всех есть необходимые документы для въезда, выезда, все билеты куплены, все забронировано. И я уверена, что у нас получится приехать на старт, получится приехать вовремя. Так как большая сложность связана и с такими мелкими пакостями, когда до последнего не согласуют въезд, и человек приезжает за несколько часов до старта. Конечно, когда ты несешься, бежишь, ты не можешь собраться, у тебя нет времени акклиматизироваться, это тоже большая проблема. В этом году я уверена, что, научившись на предыдущих периодах, мы позволим спортсменам чувствовать себя увереннее и комфортнее".

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС 6 июня.