В России отреагировали на допуск к соревнованиям по велотреку

Действующая чемпионка Европы по велотреку Алина Лысенко заявила, что решение Международного союза велосипедистов (UCI) стало настоящим подарком для российских спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

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Так, с 5 июня российские спортсмены в нейтральном статусе получили право выступать не только в личных, но и в командных турнирах. Сама Лысенко призналась, что её взрослая карьера пришлась на период жёстких рекомендаций МОК, когда о командных стартах не могло быть и речи — только индивидуальные гонки.

Теперь же у российской сборной, всегда славившейся сильными спринтерами, появляется реальная возможность проявить себя в командном спринте.

«Это очень круто», — не скрывая эмоций, заявила спортсменка.

По её словам, такие новости не только поднимают настроение, но и добавляют мотивации на тренировках и адреналина на стартах — именно то, что она любит больше всего. Добавим, что в копилке Лысенко уже есть бронза чемпионата мира-2025, а также две бронзовые награды первенств Европы 2025 и 2026 годов.