Россия может принять ЧМ по водным видам спорта

Чемпионат мира по водным видам спорта может пройти в России в 2031 или 2033 году. Об этом ТАСС заявил председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как ранее сообщал ТАСС, Мазепин отмечал наличие предложений по проведению крупных международных соревнований в России.

"То, что касается проведения чемпионата мира или чемпионата Европы, - да, у нас есть предложения, - сказал Мазепин. - Международная федерация водных видов спорта не очень хорошо относится к повторному проведению чемпионата мира в Казани. Потому что, как вы знаете, в 2015 году там уже проходил чемпионат мира. Сегодня, если реально обсуждать, мы можем рассчитывать на Екатеринбург или Санкт-Петербург. Но другие города не в состоянии принять эти соревнования по инфраструктуре. Есть задача, поставленная президентом России и министром спорта, и мы должны ставить вопрос: что мы можем изменить для того, чтобы наши спортсмены все больше и больше не только возвращались на международную арену. И все-таки привозили медали, в том числе золотые".

"Есть предложение этот вопрос рассмотреть. В 2031 и 2033 годах чемпионат мира - это те соревнования, которые Международная федерация водных видов спорта готова обсуждать с Россией", - добавил Мазепин.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.