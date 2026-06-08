Доминиканская олимпийская чемпионка поддержала российских легкоатлетов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Все спортсмены должны выступать на международных соревнованиях вне зависимости от того, какое гражданство они имеют. Такое мнение высказала ТАСС победительница Олимпиады-2024 в беге на 400 метров доминиканка Марилейди Паулино.

"Я всегда поддерживаю всех, кто играет чисто, - ответила Паулино на вопрос, как она относится к тому, что российских легкоатлетов из политических соображений не допускают до крупных международных турниров. - И я считаю, что это то единственное правило, которого мы должны придерживаться".

В пятницу спортсменка из Доминиканской республики одержала победу на московском Мемориале Знаменских, пробежав круг за 49,89 секунды.

"Мне очень понравилась местная архитектура, в Москве живут очень хорошие люди, поэтому все отлично. Что касается русской кухни, то я имела возможность познакомиться с ней в отеле, скажу, что это 10 из 10. Я пока не успела посетить в Москве ни одной достопримечательности, но рассчитываю сделать это после окончания соревнований", - добавила собеседница ТАСС.

Паулино также тепло высказалась о своей сопернице из России Полине Ткалич. "Это крутая спортсменка, которая может многого добиться, если будет работать дальше", - заключила олимпийская чемпионка.

Паулино 29 лет, в ее активе также две серебряные медали Игр 2021 года в Токио (400 метров и смешанная эстафета 4х400 м), две золотые медали чемпионатов мира.