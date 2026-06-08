Чемпион России по футзалу приостановил выступление в Суперлиге

Действующий чемпион России по футзалу "Ухта" приостановил выступление в Суперлиге. Об этом сообщил президент клуба Виталий Габуев, комментарий которого приводит пресс-служба "Ухты".

"В силу того, что сильно уменьшились количество денег, которые я зарабатываю, и мои возможности финансировать клуб, я принимаю решение приостановить наше участие в Суперлиге и оставить только дублирующий состав в Высшей лиге", - сказал Габуев.

Ранее ТАСС сообщал, что "Ухта" 4 июня во второй раз в истории стала чемпионом России, в финальной серии плей-офф команда со счетом 4-0 обыграла "Тюмень". Впервые команда стала чемпионом страны в 2025 году.