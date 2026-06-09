Пловец Шевляков завоевал золото чемпионата России

Шевляков завоевал золото чемпионата России на 100‑метровке баттерфляем
Чемпион мира по плаванию на короткой воде Роман Шевляков одержал победу на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России в Казани.
Шевляков преодолел дистанцию за 51,15 секунды. Вторым стал Михаил Антипов (51,24), тройку призеров замкнул Андрей Минаков (51,37).
Турнир в столице Татарстана завершится в четверг.
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