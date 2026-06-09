Пловец Шевляков завоевал золото чемпионата России

Чемпион мира по плаванию на короткой воде Роман Шевляков одержал победу на дистанции 100 метров баттерфляем на чемпионате России в Казани.

Шевляков преодолел дистанцию за 51,15 секунды. Вторым стал Михаил Антипов (51,24), тройку призеров замкнул Андрей Минаков (51,37).

Турнир в столице Татарстана завершится в четверг.

Прямую трансляцию чемпионата России по плаванию смотрите в эфире телеканала «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.