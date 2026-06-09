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Чемпионка по дзюдо Чеканина рассказала, почему решилась завершить спортивную карьеру

Чемпионат.com

Трёхкратная чемпионка России по дзюдо Полина Чеканина рассказала в интервью «Чемпионату», почему решилась завершить спортивную карьеру в 2007 году. По словам Полины, за этим не стояла травма, давление со стороны тренера или другой подобный фактор.

Чемпионка по дзюдо рассказала, почему решилась завершить спортивную карьеру
© Чемпионат

«До сих пор продолжаю следить за дзюдо, люблю дзюдо, просто немножко потеряла мотивацию. Я стала мамой, у меня появилась семья, мне было уже сложно постоянно проводить время на сборах. А так я продолжала выступать, мне было уже за 30, второго ребёнка уже родила, всё ещё выступала», — поделилась чемпионка.

После ухода из дзюдо Чеканина сфокусировалась на другом спортивном направлении. Она заинтересовалась йогой, обучилась на инструктора, а спустя время открыла собственную студию.

Полную версию интервью с Полиной Чеканиной читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.

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