Чемпионка по дзюдо рассказала, почему решилась завершить спортивную карьеру

Трёхкратная чемпионка России по дзюдо Полина Чеканина рассказала в интервью «Чемпионату», почему решилась завершить спортивную карьеру в 2007 году. По словам Полины, за этим не стояла травма, давление со стороны тренера или другой подобный фактор.

«До сих пор продолжаю следить за дзюдо, люблю дзюдо, просто немножко потеряла мотивацию. Я стала мамой, у меня появилась семья, мне было уже сложно постоянно проводить время на сборах. А так я продолжала выступать, мне было уже за 30, второго ребёнка уже родила, всё ещё выступала», — поделилась чемпионка.

После ухода из дзюдо Чеканина сфокусировалась на другом спортивном направлении. Она заинтересовалась йогой, обучилась на инструктора, а спустя время открыла собственную студию.

Полную версию интервью с Полиной Чеканиной читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:15 по московскому времени.