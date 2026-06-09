На ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ заявились 25 россиян

Двадцать пять россиян планируют принять участие в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 11 по 14 июня в Португалии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России (ФКР).

Чемпионат Европы пройдет в Монтемор-у-Велью. Россияне выступят на этом турнире в нейтральном статусе.

В заявку на турнир вошли байдарочники Дмитрий Буянов, Виктор Гавриленко, Артем Коровин, Георгий Ваняшов, Максим Спесивцев, Анастасия Долгова, Юлия Бабашинская, Ксения Луканцева, Мария Кузьменко, Наталья Подольская, Анастасия Скрябина и Елена Миронченко.

В соревнованиях на каноэ будут выступать Сергей Свинарев, Захар Петров, Иван Штыль, Илья Первухин, Алексей Коровашков, Матвей Арсенов, Екатерина Шляпникова, Марина Гуреева, Елизавета Сомова, Алина Ковалева, Дарья Харченко, Полина Белова и Анастасия Лухнева.

В 2025 году чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходил в чешском Рачице. Россияне и белорусы вынуждены были пропустить турнир из-за отказа организаторов принять их у себя.