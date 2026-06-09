Губерниев назвал завершившего карьеру Рылова великим пловцом

Дмитрий Губерниев: «Таких, как Рылов, буквально несколько человек. Мы должны поклониться ему низко в пояс – он продолжатель величайших традиций»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова великим пловцом.
Ранее 29-летний российский спортсмен завершил карьеру.
– Евгений Рылов провел свой прощальный заплыв, официально завершив карьеру.
– Это была формальность в любом случае. Но мы должны низко ему в пояс поклониться, потому что он продолжатель абсолютно величайших традиций. Таких, как Рылов, в нашем плавании буквально несколько человек. Это Прозуменщикова, Сальников, Садовый, Панкратов, Рылов.
То есть не так‑то много у нас по‑настоящему величайших чемпионов. Прозуменщикова, кто не знает, наша первая олимпийская чемпионка 1964 года, потом она еще на двух Олимпиадах была четырежды призером. Легендарная севастопольская школьница. Так что Рылов в этом ряду занимает достойное место. Спасибо ему за карьеру, он великий, – сказал Губерниев.
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