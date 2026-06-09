Бородин завоевал золото чемпионата России на дистанции 400 м комплексным плаванием

Чемпион мира по плаванию на короткой воде Илья Бородин одержал победу на дистанции 400 метров комплексом на чемпионате России в Казани.

Бородин преодолел дистанцию за 4 минуты 10,30 секунды. Серебро завоевал Максим Ступин (4.16,16), тройку призеров замкнул Ярослав Лозе (4.20,53).

У женщин на 200‑метровке на спине победу с результатом 2 минуты 10,07 секунды одержала Дарья Зарубенкова. Второе место заняла Рената Гайнуллина (2.10,52), третье — Милана Степанова (2.11,96).

Турнир в столице Татарстана завершится в четверг.

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