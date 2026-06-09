Чикунова призналась, что волнуется в заплывах с иностранными соперницами

Российской пловчихе Евгении Чикуновой психологически непросто выступать на международных соревнованиях. Об этом она рассказала журналистам на чемпионате России в Казани.

В финале чемпионата страны Чикунова показала результат 2 минуты 20,59 секунды в заплыве на 200 м брассом. Она победила на национальном первенстве на этой дистанции в восьмой раз подряд. Ранее на этапе международной серии Mare Nostrum в Монако она стала первой в заплыве на 200 м, преодолев дистанцию за 2 минуты 22,92 секунды.

"Морально я все равно чувствую на себе небольшой прессинг в заплывах с иностранными спортсменами. Как бы мне ни хотелось этого признавать, я все-таки волнуюсь больше, чем на чемпионатах России. Поэтому для меня это был отличный опыт, который меня закалил", - сказала Чикунова.

Чикуновой 21 год. В 2023 году на чемпионате России она установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом. На нынешнем чемпионате страны в Казани спортсменка выполнила квалификационный норматив на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.