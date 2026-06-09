Международная федерация парусного спорта вернула флаг юниорам из России

Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) допустил атлетов из России до соревнований среди юниоров с флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Решение распространяется на турниры среди участников до 23 лет. Также международная федерация сняла все ограничения с белорусских спортсменов.

"Это важный шаг вперед, - сказал президент ВФПС Сергей Джиенбаев, комментарий которого приводит пресс-служба организации. - Особенно отрадно, что сняты ограничения для юниоров - молодое поколение российских яхтсменов получило возможность выступать на международной арене без дополнительных барьеров. Мы также приветствуем возвращение белорусских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях. ВФПС при поддержке Олимпийского комитета России продолжит работу по полному восстановлению российского парусного спорта на международной арене".

World Sailing 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой из-за обострения ситуации на Украине. В июле 2025 года организация допустила атлетов из этих стран до турниров в нейтральном статусе.

В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. В мае МОК рекомендовал международным спортивным организациям снять все ограничения с белорусских спортсменов.