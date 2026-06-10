Семикратная олимпийская чемпионка чуть не умерла на прошлой неделе

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Обычно я не делюсь подобными вещами, потому что в наше время я ценю конфиденциальность, - написала спортсменка. - Но то, что я чуть не умерла на прошлой неделе, точно не входило в мои планы. Это был один из самых страшных, если не самый страшный, момент в моей жизни. Особенно с учетом того, что Джонатан (Оуэнс, муж Байлз - прим. ТАСС) был на сборах в Индианаполисе. Всю неделю я провела в постели. Рано или поздно я все расскажу, но хочу поблагодарить моих близких, которые писали, проверяли, как я себя чувствую, приезжали ко мне и присылали цветы. Люблю вас всех".

Байлз 29 лет. Она является семикратной олимпийской чемпионкой и 23-кратной чемпионкой мира, что является рекордом.