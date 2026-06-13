Россиянка Миронова в 16-й раз выиграла чемпионат мира по бильярду

Россиянка Диана Миронова выиграла чемпионат мира по бильярду в свободной пирамиде. Соревнования прошли в Сургуте.
В финальном матче Миронова обыграла свою соотечественницу Элину Нагулу со счетом 6:2. Бронзовыми призерами стали россиянки Екатерину Брытченко и Марианна Ларченко. Россиянки выступали под флагом страны.
Мироновой 30 лет. Она стала 16-кратной чемпионкой мира по бильярду и является рекордсменом по этому показателю.
В 2023 году спортсменка завоевала Кубок чемпионов по свободной пирамиде, спортсменка была единственной женщиной в турнире.
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