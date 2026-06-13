Российский каноист стал чемпионом Европы

Российский каноист Сергей Свинарев стал чемпионом Европы на дистанции 200 м в соревнованиях каноэ-одиночек.

Он преодолел дистанцию за 38,279 секунды. На втором месте расположился представитель Испании Пабло Грана (+0,075 секунды). Тройку сильнейших замкнул белорусский каноист Александр Зубок (+0,490).

Свинарев — бронзовый призер чемпионата мира 2025 года.

До этого российский каноист Захар Петров завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в дисциплине каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров. Петров финишировал с результатом 3 минуты 42,182 секунды. Победа досталась представителю Чехии Мартину Фуксе (3 минуты 41,797 секунд). Тройку сильнейших замкнул представитель Греции Стефанос Димопоулос (3 минуты 43,687 секунд).

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2026 года проходит с 11 по 14 июня в городе Монтемор-у-Велью, который находится в Португалии. В соревнованиях принимают участие около 600 спортсменов из 39 стран. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.