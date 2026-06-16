Выяснилось, сыграют ли россияне на молодежном ЧЕ по настольному теннису

Российские игроки в настольный теннис не смогут принять участие в первенстве Европы среди спортсменов не старше 21 года. Об этом ТАСС сообщили в Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

"Российские спортсмены не примут участия, так как, к сожалению, не получили визы в Румынию", - сообщили в ФНТР.

Турнир пройдет в Румынии с 17 по 21 июня. Ожидалось, что в нейтральном статусе выступят россияне Евгений Тихонов и Мария Панфилова.