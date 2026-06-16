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Россияне не смогут сыграть на молодежном ЧЕ по настольному теннису

ТАСС

Российские игроки в настольный теннис не смогут принять участие в первенстве Европы среди спортсменов не старше 21 года. Об этом ТАСС сообщили в Федерации настольного тенниса России (ФНТР).

Выяснилось, сыграют ли россияне на молодежном ЧЕ по настольному теннису
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"Российские спортсмены не примут участия, так как, к сожалению, не получили визы в Румынию", - сообщили в ФНТР.
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Турнир пройдет в Румынии с 17 по 21 июня. Ожидалось, что в нейтральном статусе выступят россияне Евгений Тихонов и Мария Панфилова.

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