Выяснилось, сыграют ли россияне на молодежном ЧЕ по настольному теннису

Россияне не смогут сыграть на молодежном ЧЕ по настольному теннису
Российские игроки в настольный теннис не смогут принять участие в первенстве Европы среди спортсменов не старше 21 года. Об этом ТАСС сообщили в Федерации настольного тенниса России (ФНТР).
"Российские спортсмены не примут участия, так как, к сожалению, не получили визы в Румынию", - сообщили в ФНТР.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Турнир пройдет в Румынии с 17 по 21 июня. Ожидалось, что в нейтральном статусе выступят россияне Евгений Тихонов и Мария Панфилова.
ТАСС: главные новости
ТАСС: главные новости