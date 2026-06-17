Саблистка Егорян высказалась о серебре чемпионата Европы

Егорян о серебре чемпионата Европы: «Очень грустно и мне, и тренеру. Была возможность победить, а я ее упустила»
Российская саблистка Яна Егорян заявила, что расстроена из-за упущенной победы на чемпионате Европы.
Егорян стала серебряным призером, уступив в финале испанке Лусии Мартин-Португез со счетом 13:15. Чемпионат Европы проходит во Франции, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
«На меня никак не влияло то, что статус нейтральный, – на протяжении всего сезона я фехтовала в этом статусе и об этом не думала. Моя задача была фехтовать и желательно побеждать. И весь сезон я выступала, считаю, достойно – практически всегда была в призах. Соревнований достаточно, работаем. С тренером разговора еще не было. Думаю, он расстроен, потому что была возможность победить, а я ее упустила. От этого очень грустно и мне, и ему», – сказала олимпийская чемпионка Егорян.
Месси плакал после первого гола Алжиру: «Это не связано с футболом. Я пережил несколько непростых дней»
Блогер АртПо расплакался после хет-трика Месси: «Кто говорит, что он не лучший в истории – паразиты»
Инфантино поздравил Месси с повторением рекорда Клозе: «Это свидетельствует о твоем вневременном гении. Ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру»
Месси плакал после первого гола Алжиру: «Это не связано с футболом. Я пережил несколько непростых дней»
Блогер АртПо расплакался после хет-трика Месси: «Кто говорит, что он не лучший в истории – паразиты»
Инфантино поздравил Месси с повторением рекорда Клозе: «Это свидетельствует о твоем вневременном гении. Ты продолжаешь дарить радость миллионам людей по всему миру»