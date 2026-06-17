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Егорян о серебре чемпионата Европы: «Очень грустно и мне, и тренеру.  Была возможность победить, а я ее упустила»

Sports.ru

Российская саблистка Яна Егорян заявила, что расстроена из-за упущенной победы на чемпионате Европы.

Саблистка Егорян высказалась о серебре чемпионата Европы
© Sports.ru

Егорян стала серебряным призером, уступив в финале испанке Лусии Мартин-Португез со счетом 13:15. Чемпионат Европы проходит во Франции, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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«На меня никак не влияло то, что статус нейтральный, – на протяжении всего сезона я фехтовала в этом статусе и об этом не думала. Моя задача была фехтовать и желательно побеждать. И весь сезон я выступала, считаю, достойно – практически всегда была в призах. Соревнований достаточно, работаем. С тренером разговора еще не было. Думаю, он расстроен, потому что была возможность победить, а я ее упустила. От этого очень грустно и мне, и ему», – сказала олимпийская чемпионка Егорян.
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