Россияне заявлены на ЧЕ по BMX-гонкам

На чемпионат и первенство Европы по BMX-гонкам во Франции заявлены 12 российских велосипедистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

В чемпионате Европы примут участие бронзовый призер чемпионата Европы - 2018 Ярослава Бондаренко, серебряный призер юниорского чемпионата Европы - 2019 Виктория Васькова, призер этапа Кубка Европы - 2018 и этапа Кубка мира - 2021 Александр Катышев, чемпион России Никита Ермаков и победитель Кубка России Александр Казанцев.

В первенстве Европы (до 23 лет) выступят победительница этапа молодежного Кубка мира - 2025 и бронзовый призер этапов Кубка мира - 2026 в Италии Александра Симашкина, серебряный призер этапа Кубка Европы - 2026 в Италии Майя Савина и двукратная победительница первенства России Софья Ситникова-Рыхлицкая.

На первенство Европы среди юниоров (от 17 до 18 лет) заявлены Дарья Бусарова и Константин Карпинский, среди юношей (до 16 лет) - Злата Молоткова и Анастасия Васильченко.

Чемпионат и первенство Европы пройдут во французском Саррьяне с 24 по 28 июня. Российские спортсмены вынуждены выступать на этом турнире в нейтральном статусе.