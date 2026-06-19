Россияне заявлены на ЧЕ по BMX-гонкам

На ЧЕ по BMX-гонкам во Франции заявлены 12 велосипедистов из России
На чемпионат и первенство Европы по BMX-гонкам во Франции заявлены 12 российских велосипедистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
В чемпионате Европы примут участие бронзовый призер чемпионата Европы - 2018 Ярослава Бондаренко, серебряный призер юниорского чемпионата Европы - 2019 Виктория Васькова, призер этапа Кубка Европы - 2018 и этапа Кубка мира - 2021 Александр Катышев, чемпион России Никита Ермаков и победитель Кубка России Александр Казанцев.
В первенстве Европы (до 23 лет) выступят победительница этапа молодежного Кубка мира - 2025 и бронзовый призер этапов Кубка мира - 2026 в Италии Александра Симашкина, серебряный призер этапа Кубка Европы - 2026 в Италии Майя Савина и двукратная победительница первенства России Софья Ситникова-Рыхлицкая.
На первенство Европы среди юниоров (от 17 до 18 лет) заявлены Дарья Бусарова и Константин Карпинский, среди юношей (до 16 лет) - Злата Молоткова и Анастасия Васильченко.
Чемпионат и первенство Европы пройдут во французском Саррьяне с 24 по 28 июня. Российские спортсмены вынуждены выступать на этом турнире в нейтральном статусе.
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Тренер ЮАР Брос о сборной Чехии: «Они не любят играть в пас, их игра прямолинейна – навесы и длинные передачи. Любителям футбола больше понравилась наша игра»