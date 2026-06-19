Российский дзюдоист завоевал серебро на турнире Большого шлема

Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в весовой категории до 66 кг. Соревнования проходят в Улан-Баторе.

В финальном поединке Абдулаев проиграл чемпиону мира японцу Такеши Такеоке.

Абдулаеву 28 лет, он является чемпионом России и победителем турнира Большого шлема в Баку 2023 года.

Турнир в Улан-Баторе завершится 21 июня. Соревнования являются первыми из стартов в олимпийской рейтинговой квалификации. За победу на турнире Большого шлема начисляется 1 000 очков, за серебро - 700, за бронзу - 500.