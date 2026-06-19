Россиянка завоевала золото ЧМ по стрельбе

Россиянка завоевала золото чемпионата мира по стрельбе среди юниоров
Российская спортсменка Таисья Тихомирова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров в немецком городе Зуль.
14-летняя россиянка одержала победу в упражнении из винтовки на дистанции 50 метров из трех позиций.
Результат Тихомировой составил 346,7 балла. Второе место заняла представительница Индии Прачи Гайквад с 344,8 балла. Третьей стала швейцарка Эмили Джегги, набравшая 344,2 балла.
Чемпионат мира продлится до 26 июня.
В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.
19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Однако в декабре 2025 года появились рекомендации снять ограничения с юниоров.
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США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»