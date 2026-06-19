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Российские саблистки выиграли командный турнир на чемпионате Европы

ТАССиещё 5

Российские саблистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по фехтованию в командном турнире. Турнир проходит во Франции.

Российские саблистки выиграли командный турнир на чемпионате Европы
© ТАСС

В финале россиянки победили француженок со счетом 45:39. В составе российской команды выступали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.

ЧМ-2026
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На счету российских спортсменов стало четыре медали на чемпионате Европы. Ранее серебряную награду завоевала Егорян, бронзовые - рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев.

Чемпионат Европы завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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