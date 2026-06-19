Российские саблистки выиграли командный турнир на чемпионате Европы

Российские саблистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по фехтованию в командном турнире. Турнир проходит во Франции.
В финале россиянки победили француженок со счетом 45:39. В составе российской команды выступали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова.
На счету российских спортсменов стало четыре медали на чемпионате Европы. Ранее серебряную награду завоевала Егорян, бронзовые - рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев.
Чемпионат Европы завершится 21 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Стрельба на показе игры Мексики с Южной Кореей в корейском квартале Лос-Анджелеса: 50-летний мужчина госпитализирован с пулевыми ранениями, 19-летний подозреваемый арестован
Коне прооперировали после перелома ноги в матче с Катаром. Хавбек сборной Канады пропустит остаток ЧМ
США – Австралия. 2:0 – гол Фримана засчитан с помощью ВАР. Онлайн-трансляция
Стрельба на показе игры Мексики с Южной Кореей в корейском квартале Лос-Анджелеса: 50-летний мужчина госпитализирован с пулевыми ранениями, 19-летний подозреваемый арестован
Коне прооперировали после перелома ноги в матче с Катаром. Хавбек сборной Канады пропустит остаток ЧМ
США – Австралия. 2:0 – гол Фримана засчитан с помощью ВАР. Онлайн-трансляция