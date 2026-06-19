Кожевников установил рекорд России в ходьбе на 10 000 м

Кожевников показал лучший результат сезона в мире и установил рекорд России в ходьбе на 10 000 м
Россиянин Сергей Кожевников показал лучший результат сезона в мире в спортивной ходьбе на 10 000 м.
Кожевников победил на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Он преодолел дистанцию за 37 минут и 47,39 секунды.
Результат Кожевникова также является рекордом России. Предыдущий рекорд страны (38.03,69) был установлен Сергеем Широбоковым на чемпионате России в 2024 году.
Турнир в Чебоксарах завершится 21 июня. Российские легкоатлеты отстранены от международных соревнований с 2022 года.
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