Российские фехтовальщики завоевали четыре медали на чемпионате Европы

Россияне завоевали четыре медали на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит во французском Антони.

В воскресенье россияне проиграли сборной Германии в командном турнире рапиристов — 39:45.

По итогам чемпионата Европы российские спортсмены завоевали четыре медали. В командном турнире саблисток россиянки заняли первое место. В индивидуальных соревнованиях серебро на счету саблистки Яны Егорян, бронзовые медали взяли рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев.

Российские спортсмены выступали во Франции в нейтральном статусе.