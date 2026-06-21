$73.4484.17

Российские фехтовальщики завоевали четыре медали на чемпионате Европы во Франции

Матч ТВиещё 12

Россияне завоевали четыре медали на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит во французском Антони.

Российские фехтовальщики завоевали четыре медали на чемпионате Европы
© РИА Новости

В воскресенье россияне проиграли сборной Германии в командном турнире рапиристов — 39:45.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

По итогам чемпионата Европы российские спортсмены завоевали четыре медали. В командном турнире саблисток россиянки заняли первое место. В индивидуальных соревнованиях серебро на счету саблистки Яны Егорян, бронзовые медали взяли рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев.

Российские спортсмены выступали во Франции в нейтральном статусе.

Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости
Матч ТВ: главные новости
Спортс: главные новости