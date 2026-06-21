Российские фехтовальщики завоевали четыре медали на чемпионате Европы

Россияне завоевали четыре медали на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит во французском Антони.
В воскресенье россияне проиграли сборной Германии в командном турнире рапиристов — 39:45.
По итогам чемпионата Европы российские спортсмены завоевали четыре медали. В командном турнире саблисток россиянки заняли первое место. В индивидуальных соревнованиях серебро на счету саблистки Яны Егорян, бронзовые медали взяли рапиристы Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев.
Российские спортсмены выступали во Франции в нейтральном статусе.
Бельгия – Иран. 0:0 – гол Тареми после розыгрыша штрафного отменил из-за офсайда. Онлайн-трансляция
Тренер Саудовской Аравии Донич о 0:4: «Думаете, меня уволят за то, что я сыграл 5-4-1 против Испании? Ямаль может решить эпизод в одиночку, такие игроки делают разницу»
Генич о победе Испании: «Рад за них. Хороший матч, легкий, подвижный»
Бельгия – Иран. 0:0 – гол Тареми после розыгрыша штрафного отменил из-за офсайда. Онлайн-трансляция
Тренер Саудовской Аравии Донич о 0:4: «Думаете, меня уволят за то, что я сыграл 5-4-1 против Испании? Ямаль может решить эпизод в одиночку, такие игроки делают разницу»
Генич о победе Испании: «Рад за них. Хороший матч, легкий, подвижный»