София Ильтерякова выиграла этап Кубка вызова в упражнениях с мячом
Россиянка София Ильтерякова стала победительницей на Мировом Кубке Вызова по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. За своё выступление она набрала 27,800 балла.
Второе место заняла китайская гимнастка Ван Ци с результатом 27,400 балла. Бронзовую медаль завоевала ещё одна россичнка Арина Ковшова (27,100).
Ранее на турнире в Пекине Ковшова завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем, а Ильтерякова в этом виде заняла третье место. Также в рамках соревнований София выиграла серебро в индивидуальном многоборье.
Мировой Кубок Вызова по художественной гимнастике проходит в Пекине (Китай) с 19 по 21 июня.
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