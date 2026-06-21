World Athletics утвердила рекорд сезона Полины Кнороз
World Athletics утвердила рекорд сезона российской прыгуньи с шестом Полины Кнороз.
Рекордом стал результат, который Кнороз показала на Кубке России, – 4,91 метра. Россиянка превзошла американку Ханну Молл, которая в январе преодолела планку на высоте 4,88 метра.
Кубок России по лёгкой атлетике проходил в Чебоксарах с 20 по 21 июня. Ранее на Кубке в Чебоксарах лучший результат сезона в ходьбе на 10 000 м показала Рейхан Каграманова – она преодолела дистанцию за 42 минуты 38,03 секунды.
Полина Кнороз – двукратная чемпионка России в прыжках с шестом и двукратная чемпионка страны в прыжках с шестом в помещении.
Пеле – лучший игрок в истории ЧМ по версии Goal, Месси и Марадона – в топ-3. Роналдо – 4-й, Мбаппе – 8-й, Зидан – 9-й, Клозе – 10-й
Нортуг о ЧМ-2026: «Норвегия может обыграть любого, у нее лучший состав в истории. Если пройдем в четвертьфинал, вся страна будет в шоке. Холанд сможет войти в тройку лучших бомбардиров»
Николас Ломбертс: «Предпочел бы видеть на ЧМ Россию или Италию, чем некоторые небольшие сборные. Надеюсь на возвращение российского футбола, но это зависит от мировых руководителей»
Пеле – лучший игрок в истории ЧМ по версии Goal, Месси и Марадона – в топ-3. Роналдо – 4-й, Мбаппе – 8-й, Зидан – 9-й, Клозе – 10-й
Нортуг о ЧМ-2026: «Норвегия может обыграть любого, у нее лучший состав в истории. Если пройдем в четвертьфинал, вся страна будет в шоке. Холанд сможет войти в тройку лучших бомбардиров»
Николас Ломбертс: «Предпочел бы видеть на ЧМ Россию или Италию, чем некоторые небольшие сборные. Надеюсь на возвращение российского футбола, но это зависит от мировых руководителей»