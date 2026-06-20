Тренер сказал установившей лучший результат сезона Кнороз не прыгать дальше
Установившая на Кубке России в Чебоксарах лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом Полина Кнороз была готова прыгать дальше, но, посоветовавшись с тренером, отказалась от продолжения борьбы. Об этом спортсменка сообщила журналистам.
"Я хотела попрыгать дальше, потому что был кураж, - рассказала Кнороз. - К тому же я не успела устать, как это бывало раньше. У меня были силы, но Владимир Ильич (Шульгин, личный тренер Кнороз - прим. ТАСС) сказал, что этого делать не стоит, что нужно сохранить себя и двигаться дальше к высшим целям".
Спортсменка в Чебоксарах с первой попытки взяла высоту 4,91 м. Ранее лучшим мировым результатом в текущем году была отметка 4,88 м, которую зимой преодолела американка Хана Молл.
Кнороз 26 лет. Спортсменка является победительницей этапа Бриллиантовой лиги 2021 года, четыре раза выигрывала летние чемпионаты России и трижды - зимние.
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Куман о разгроме Швеции: «Даже при 5:1 видно, что Нидерландам нужно много времени, чтобы распознать изменения в игре соперника. Было достаточно моментов, где можно сыграть лучше»
Ван Дейк о 5:1 с Швецией: «Победа всегда многое меняет, двигаемся дальше. Столько оранжевых футболок на стадионе – это великолепно»
Поттер про 1:5 от Нидерландов: «Разочарован. Швеция хорошо начала второй тайм, но пропустила 2 гола. Мы многому научимся благодаря этой игре»