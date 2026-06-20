Тренер сказал установившей лучший результат сезона Кнороз не прыгать дальше

Установившая на Кубке России в Чебоксарах лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом Полина Кнороз была готова прыгать дальше, но, посоветовавшись с тренером, отказалась от продолжения борьбы. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

"Я хотела попрыгать дальше, потому что был кураж, - рассказала Кнороз. - К тому же я не успела устать, как это бывало раньше. У меня были силы, но Владимир Ильич (Шульгин, личный тренер Кнороз - прим. ТАСС) сказал, что этого делать не стоит, что нужно сохранить себя и двигаться дальше к высшим целям".

Спортсменка в Чебоксарах с первой попытки взяла высоту 4,91 м. Ранее лучшим мировым результатом в текущем году была отметка 4,88 м, которую зимой преодолела американка Хана Молл.

Кнороз 26 лет. Спортсменка является победительницей этапа Бриллиантовой лиги 2021 года, четыре раза выигрывала летние чемпионаты России и трижды - зимние.