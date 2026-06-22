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Кожевников о том, будут ли судьи строже относится к россиянам за границей: «Уверен, что так будет на 100 процентов»

Sports.ru

Российский ходок Сергей Кожевников считает, что судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах.

Ходок Кожевников: судьи будут строже относиться к россиянам за границей
© Sports.ru
«Я уверен, что так будет на 100 процентов. Нам тренеры всегда говорят, что, выходя на старт, ты должен думать, что у тебя уже есть две судейские записки. И ты должен идти так, чтобы не получить еще одну (после третьего предупреждения следует дисквалификация – Спортс’‘). И тогда, может быть, будет все хорошо. Уже год на наши соревнования приезжают работать международные судьи из разных стран. Они оценивают нашу ходьбу. Бывает, что мы идем плохо и получаем записки. А на других стартах нас вообще не предупреждают. Но в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что поняли требования международных судей. И знаем как правильно идти, чтобы показывать высокие результаты», – рассказал Кожевников.
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