Ходок Кожевников: судьи будут строже относиться к россиянам за границей

Кожевников о том, будут ли судьи строже относится к россиянам за границей: «Уверен, что так будет на 100 процентов»
Российский ходок Сергей Кожевников считает, что судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах.
«Я уверен, что так будет на 100 процентов. Нам тренеры всегда говорят, что, выходя на старт, ты должен думать, что у тебя уже есть две судейские записки. И ты должен идти так, чтобы не получить еще одну (после третьего предупреждения следует дисквалификация – Спортс’‘). И тогда, может быть, будет все хорошо. Уже год на наши соревнования приезжают работать международные судьи из разных стран. Они оценивают нашу ходьбу. Бывает, что мы идем плохо и получаем записки. А на других стартах нас вообще не предупреждают. Но в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что поняли требования международных судей. И знаем как правильно идти, чтобы показывать высокие результаты», – рассказал Кожевников.
Денилсон о Неймаре на ЧМ: «Если кто и способен творить чудеса, то это он. Сейчас Неймар в той точке, когда должен что-то доказать самому себе»
Уилкшир о России на ЧМ: «Могла бы пройти дальше группы. С 48 участниками шансы были бы»
Райс о большом количестве игр в сезоне: «Расписание сумасшедшее, но что тут сделаешь? Мы не можем сидеть и жаловаться. Нужно справляться ради таких моментов, как победа в АПЛ»
Денилсон о Неймаре на ЧМ: «Если кто и способен творить чудеса, то это он. Сейчас Неймар в той точке, когда должен что-то доказать самому себе»
Уилкшир о России на ЧМ: «Могла бы пройти дальше группы. С 48 участниками шансы были бы»
Райс о большом количестве игр в сезоне: «Расписание сумасшедшее, но что тут сделаешь? Мы не можем сидеть и жаловаться. Нужно справляться ради таких моментов, как победа в АПЛ»