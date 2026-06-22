Российские гимнастки заявлены на Кубок вызова в Румынии

Призеры чемпионата Европы - 2026 по художественной гимнастике в составе сборной России Мария Борисова и Ева Кононова включены в заявку на июньский этап Кубка мирового вызова в Клуж-Напоке (Румыния). Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Этап Кубка мирового вызова пройдет с 26 по 28 июня.

В групповых упражнениях от России в Румынии выступит команда, в которую входят Николь Андрончик, Арина Лысенко, Дарья Мельник, Алина Прощалыкина, Нелли Реуцкая и Алена Селиверстова.

На чемпионате Европы, который проходил в конце мая в болгарской Варне, Борисова и Кононова выиграли бронзовые медали командного турнира. В активе Борисовой есть также серебро в упражнениях с булавами и бронза - в упражнениях с лентой.

На предыдущем этапе Кубка вызова, который проходил с 19 по 21 июня в Пекине, сборная России выиграла четыре золотые медали, из которых три на счету действующей чемпионки Европы Софии Ильтеряковой, которой не было равных в упражнениях с мячом, булавами и лентой. Также золото российской команде принесла Арина Ковшова, выигравшая в упражнениях с обручем. Ильтерякова выиграла серебро в личном многоборье, в командном многоборье российские спортсменки также стали серебряными призерами турнира. В финале групповых упражнений с 3 обручами и 4 булавами российская команда завоевала бронзовые медали.