Сборная России завоевала золото на чемпионате Европы

Сборная России по прыжкам в воду в составе Надежды Трифоновой, Ильи Надеева, Александры Кедриной и Мирослава Киселева одержала победу в смешанных командных соревнованиях на юниорском чемпионате Европы, проходящем в Венгрии.

Российские спортсмены финишировали с результатом 376,95 балла. Второй стала итальянская сборная (350,15), а команда Украины расположилась на третьем месте (327,20).

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до международных соревнований с флагом и гимном.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.