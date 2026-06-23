Российские батутисты получили визы для поездки на Кубок мира

Все восемь российских прыгунов на батуте, заявленные на этапы Кубка мира в Швейцарии и Португалии, получили шенгенские визы и готовы вылететь на соревнования. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Алексей Рыжков.

"Все спортсмены получили визы, едем сначала в Швейцарию, а потом в Португалию, - рассказал Рыжков. - Сегодня вылетаем в Турцию, а оттуда уже в Цюрих. Настроение нормальное в команде, запал боевой. Ребята готовы к соревнованиям, все нормально".

В заявки на этапы Кубка мира вошли Максим Диденко, Данила Касимов, Кирилл Козлов, Федор Сорокин, София Аляева, Анжела Бладцева, Мария Михайлова и Анна Корнетская.

Швейцарская Ароза будет принимать этап Кубка мира с 26 по 27 июня, португальская Коимбра - с 4 по 5 июля. Российские спортсмены выступят на этих турнирах с флагом и гимном своей страны.