Легкоатлетка Конева: я остаюсь на уровне ведущих зарубежных спортсменов

Серебряный призер чемпионата мира-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева заявила, что рада оставаться на уровне ведущих зарубежных спортсменов.

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В июне 37-летняя Конева победила на Кубке России в Чебоксарах, прыгнув на 14,38 м. Она показала 11-й результат сезона в мире и выполнила квалификационный норматив для чемпионата Европы, однако на данный момент российские легкоатлеты отстранены от международных стартов.

«То, что я сумела выполнить квалификационный норматив, говорит о том, что несмотря ни на что я чего-то пока стою. Остаюсь на уровне ведущих зарубежных спортсменов, и это мне льстит в любом случае. Я знаю, что такое международные старты, какая там волнительная атмосфера и как она заводит на достижение высокого результата», – рассказала Конева.

Коневой 37 лет, в ее активе есть золото зимнего чемпионата мира 2014 года, серебряные медали летних ЧМ-2013 и ЧЕ-2014.