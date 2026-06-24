Легкоатлетка Конева: я остаюсь на уровне ведущих зарубежных спортсменов

Екатерина Конева: «Я остаюсь на уровне ведущих зарубежных спортсменов, и это мне льстит в любом случае»
Серебряный призер чемпионата мира-2013 в тройном прыжке Екатерина Конева заявила, что рада оставаться на уровне ведущих зарубежных спортсменов.
В июне 37-летняя Конева победила на Кубке России в Чебоксарах, прыгнув на 14,38 м. Она показала 11-й результат сезона в мире и выполнила квалификационный норматив для чемпионата Европы, однако на данный момент российские легкоатлеты отстранены от международных стартов.
«То, что я сумела выполнить квалификационный норматив, говорит о том, что несмотря ни на что я чего-то пока стою. Остаюсь на уровне ведущих зарубежных спортсменов, и это мне льстит в любом случае. Я знаю, что такое международные старты, какая там волнительная атмосфера и как она заводит на достижение высокого результата», – рассказала Конева.
Коневой 37 лет, в ее активе есть золото зимнего чемпионата мира 2014 года, серебряные медали летних ЧМ-2013 и ЧЕ-2014.
«Я всегда от себя жду далеких прыжков, так как к себе в этом плане строго отношусь, просто иногда бывает погода не та, условия неподходящие. Я не могу пока полностью реализоваться в этом сезоне, ведь от меня ждали далеких прыжков и на Мемориале Знаменских, который был за две недели до Кубка России в Чебоксарах. Но я не знала, что на турнире в Москве будет помост. Если бы мне сказали заранее, то я, наверно, в нем не стала бы принимать участие, потому что прыжки на помосте для меня – это совсем другая история. Уже на разминке я поняла, что моим связкам придется тяжело. Вернувшись с соревнований домой, на второй день я просто лежала, у меня дико болели связки, колени, стопы. Я до сих пор лечусь, тот турнир мне обошелся боком. Но я говорю только за себя, именно мне этот помост не подошел. Я люблю прыгать на Mondo на привычном стадионе, а тот помост на Мемориале Знаменских мне все сломал и откинул назад. Я планировала набирать форму от старта к старту, а сейчас приходится снова выкарабкиваться», – также сказала Конева.
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