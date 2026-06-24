Россиянка выиграла бронзу ЧМ по стрельбе

Россиянка Ксения Самофалова принесла сборной России бронзовую медаль чемпионата мира среди юниоров по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит в городе Зуль (Германия).

© Стрелковый Союз России

Российская спортсменка замкнула тройку сильнейших дисциплины «трап» стендовой стрельбы. Победу одержала итальянка Валентина Аркетти, серебро завоевала Элеонора Ибрагимова из Казахстана.

Чемпионат мира в Германии завершится 26 июня.

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.