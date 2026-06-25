Россияне выиграли два золота на ЧМ по стрельбе

Россияне выиграли два золота в стрельбе из пистолета на чемпионате мира среди юниоров
Россиянка София Сметанкина выиграла золото в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м на чемпионате мира среди юниоров в Германии.
Сборная России в составе Ислама Шамсутдинова, Богдана Панфилова и Владислава Макарова победила в командном турнире.
Стрельба
Чемпионат мира среди юниоров
Зуль, Германия
Девушки, пистолет, 50 м
1. София Сметанкина (Россия) – 540 (12 X)
2. Айшвария Балехосур (Индия) – 540 (11 X)
3. Ариюнзая Амарбаясгалан (Монголия) – 535
Юноши, команда, пистолет, 50 м
1. Россия – 1672
2. Индия – 1610
3. Украина – 1604
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