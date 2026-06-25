Россияне выиграли два золота на ЧМ по стрельбе

Россиянка София Сметанкина выиграла золото в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 м на чемпионате мира среди юниоров в Германии.

Сборная России в составе Ислама Шамсутдинова, Богдана Панфилова и Владислава Макарова победила в командном турнире.

Стрельба

Чемпионат мира среди юниоров

Зуль, Германия

Девушки, пистолет, 50 м

1. София Сметанкина (Россия) – 540 (12 X)

2. Айшвария Балехосур (Индия) – 540 (11 X)

3. Ариюнзая Амарбаясгалан (Монголия) – 535

Юноши, команда, пистолет, 50 м

1. Россия – 1672

2. Индия – 1610

3. Украина – 1604