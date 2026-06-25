Федерацию фехтования России в составе европейской конфедерации

EFC восстановила Федерацию фехтования России в своем составе
Европейская конфедерация фехтования (EFC) восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
"Федерация фехтования России и Белорусская республиканская федерация фехтования восстановлены в составе Европейской конфедерации фехтования. Соответствующее решение принял исполнительный комитет EFC 24 июня. Ранее Международная федерация фехтования (FIE) восстановила в правах всех российских фехтовальщиков и допустила их к участию в международных соревнованиях под национальным флагом, включая командные турниры. Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу",- заявил Дегтярев.
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