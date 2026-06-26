Российские гимнастки отказались от участия в Кубке вызова в Румынии

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке.

Ранее мэр города Эмиль Бок высказался против демонстрации флага и исполнения гимна РФ на турнире, который пройдет 26-28 июня. По словам чиновника, он соглашался проводить его только на условиях допуска россиян в нейтральном статусе. При этом международная федерация (World Gymnastics) разрешает россиянам выступать с национальной символикой.