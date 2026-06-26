Российские дзюдоисты выиграли бронзу на этапе гран-при в Китае

Российские дзюдоисты Кристина Дудина и Аюб Блиев завоевали бронзовые медали на этапе Гран-при в Циндао (Китай).

21-летняя Кристина Дудина в борьбе за третье место победила турецкую дзюдоистку Азак Мерве в категории до 48 кг.

29-летний Аюб Блиев опередил казахстанца Елдоса Сметова в борьбе за бронзу в категории до 60 кг.

Дудина является чемпионкой Европы 2024 года, а Блиев становился бронзовым призёром чемпионата мира 2025 года и серебряным призёром чемпионата Европы 2025 года.

Этап Гран-при в Циндао проходит с 26 по 28 июня. Это второй квалификационный турнир к Олимпийским играм 2028 года, которые состоятся в Лос-Анджелесе.