World Gymnastics "приняла к сведению" ситуацию на турнире в Румынии

World Gymnastics: «Приняли к сведению и оцениваем ситуацию на этапе Кубка вызова в Румынии»
Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла к сведению ситуацию на этапе Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке.
Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в соревнованиях.
Ранее мэр города Эмиль Бок высказался против демонстрации флага и исполнения гимна РФ на турнире, который пройдет 26-28 июня. По словам чиновника, он соглашался проводить его только на условиях допуска россиян в нейтральном статусе. При этом международная федерация (World Gymnastics) разрешает россиянам выступать с национальной символикой.
«Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – сообщили в организации.
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