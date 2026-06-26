IWF допустила российских тяжелоатлетов к соревнованиям с флагом и гимном
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики допустил спортсменов из России и Беларуси до участия под эгидой организации без каких-либо ограничений.
Согласно принятому решению, российские и белорусские тяжелоатлеты смогут выступать под национальными флагами своих стран. В случае их побед будет исполняться государственный гимн.
Решение распространяется на спортсменов всех возрастных категорий, включая основную взрослую сборную.
Как указано в официальном сообщении IWF, это решение принято в соответствии с недавними рекомендациями Международного олимпийского комитета, касающимися принципов нейтральности и важности предоставления равных возможностей для всех атлетов.
Ранее IWF уже допускала российских и белорусских юниоров (до 20 лет) к турнирам без ограничений. Взрослые же спортсмены могли участвовать только в нейтральном статусе.
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