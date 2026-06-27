Бладцева и Аляева выиграли этап КМ в синхронных прыжках на батуте

Россиянки Анжела Бладцева и София Аляева стали победительницами этапа Кубка мира в синхронных прыжках на батуте. Соревнования проходят в швейцарской Арозе.

Россиянки набрали 52,54 балла. Вторыми стали японки Хикару Мори и Саки Танака (50,47 балла), третьими - белоруски Виолетта Бордиловская и Яна Лебедева (50,14). Ранее ТАСС сообщал, что Бладцева стала победительницей этапа в индивидуальных прыжках.

Этап Кубка мира в Арозе завершится 27 июня. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном.