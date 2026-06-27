Россияне Сорокин и Касимов выиграли серебро этапа КМ по прыжкам на батуте

Россияне Федор Сорокин и Данила Касимов стали серебряными призерами этапа Кубка мира в синхронных прыжках на батуте. Соревнования проходят в швейцарской Арозе.

Россияне показали результат 53,28 балла. Победителями этапа стали белорусы Андрей Буйлов и Станислав Яскевич (54,16 балла). Третье место заняли французы Пьер Гузу и Аллан Морант (51,12).

Ранее ТАСС сообщал, что россиянки Анжела Бладцева и София Аляева выиграли золото этапа в синхронных прыжках, Бладцева также завоевала золотую медаль в индивидуальных прыжках.

Этап Кубка мира в Арозе проходил с 26 по 27 июня. Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном.