Пловчиха Стенберген побила мировой рекорд на дистанции 100 м кролем

Нидерландская пловчиха Маррит Стенберген установила мировой рекорд на дистанции 100 м вольным стилем.

На турнире в Риме спортсменка преодолела дистанцию за 51,68 секунды. Нидерландка побила рекорд шведки Сары Шёстрём, установленный в 2017 году и составлявший 51,71 секунды.

Стенберген 26 лет, она является трехкратной чемпионкой мира, два раза она выигрывала серебро и трижды - бронзу мировых первенств. Также она один раз становилась чемпионкой мира на короткой воде.